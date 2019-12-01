Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо является кандидатом на то, чтобы возглавить "Фиорентину".
По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство флорентийского клуба намерено отправить в отставку Винченцо Монтеллу после того, как команда в субботу проиграла третий матч подряд в Серии А, уступив на своем поле "Лечче" (0:1) в рамках 14-го тура.
Как утверждает источник, Гаттузо — фаворит на место Монтеллы. Тем не менее "фиалки" пока не вступали в контакт с 41-летним тренером.
Sport24
Гаттузо может возглавить "Фиорентину"
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