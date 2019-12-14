Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, рассказал, кого считает символом россонери.
"Я бы назвал Мальдини. Он олицетворял мой "Милан", но также и "Милан" в целом в течение многих лет.
За этот клуб выступило много великих чемпионов: Джанни Ривера, Франко Барези и другие. Мальдини является символом моего времени, но он особенный футболист. Его отец, Чезаре Мальдини, был капитаном, как и Паоло, а затем и тренером. Сейчас Паоло работает директором, а его сын играет в "Милане".
Это история, которая проходит через разные эпохи, и я считаю, что это уникально для футбола. В итоге, если бы мне пришлось выбирать только одного, было бы правильно выбрать Паоло", — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
"Чемпионат"
Шевченко: Мальдини — символ "Милана"
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