"Ювентус" подготовил для Матюиди новый контракт

"Ювентус" планирует продлить контракт с полузащитником команды Блезом Матюиди. Как сообщает Calciomercato, о продлении сотрудничества между туринским клубом и 32-летним французом должно быть объявлено в ближайшие дни.Текущее трудовое соглашение Матюиди с "Юве" рассчитано до лета 2020 года. Хавбеку будет предложено продлить сотрудничество еще на 2 года. Зарплата игрока по новому контракту должна составить 3,8 млн евро за сезон.Матюиди перешел в "Ювентус" летом 2017 года из "ПСЖ" за 25 млн евро. В сезоне-2018/19 Блез провел за бьянконери 21 матч во всех турнирах, забив при этом 1 гол.