Комбуаре уволен с поста главного тренера "Тулузы" после 10 поражений подряд

Антуан Комбуаре отправлен в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Тулуза", сообщается на официальном сайте французской команды.Комбуаре, который является уроженцем Новой Каледонии, пришел в "Тулузу" в октябре, подписав контракт до июня 2021 года. Тогда команда занимала в чемпионате Франции 18-е место. Комбуаре не удалось выправить ситуацию, и "Тулуза" опустилась на последнюю, 20-ю позицию."Тулуза" проиграла 10 подряд матчей. Последняя неудача случилась 4 января, когда в 1/32 финала Кубка Франции "Тулуза" проиграла со счетом 0:1 команде "Сен-Прив Сен-Илер", выступающей в четвертом дивизионе.