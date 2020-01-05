Антуан Комбуаре отправлен в отставку с должности главного тренера футбольного клуба "Тулуза", сообщается на официальном сайте французской команды.
Комбуаре, который является уроженцем Новой Каледонии, пришел в "Тулузу" в октябре, подписав контракт до июня 2021 года. Тогда команда занимала в чемпионате Франции 18-е место. Комбуаре не удалось выправить ситуацию, и "Тулуза" опустилась на последнюю, 20-ю позицию.
"Тулуза" проиграла 10 подряд матчей. Последняя неудача случилась 4 января, когда в 1/32 финала Кубка Франции "Тулуза" проиграла со счетом 0:1 команде "Сен-Прив Сен-Илер", выступающей в четвертом дивизионе.
Sport24.ru
Комбуаре уволен с поста главного тренера "Тулузы" после 10 поражений подряд
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