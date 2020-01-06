"Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей" со счетом 1:1.



Чемпионат Италии



18 тур



Голы: Бенасси, 27, Орсолини, 90+4



Болонья: Скорупски, Денсвил, Ларанжера, Бани, Томиясу, Медель, Поли (Сантандер, 59), Сориано, Паласио, Сансоне, Орсолини



Фиорентина: Дронговский, Миленкович, Далберт, Лирола, Касерес, Песселья, Кастровилли, Пульгар, Бенасси, Кьеза, Влахович



Предупреждения: Миленкович, 38, Медель, 40, Лирола, 45+1, Касерес, 54