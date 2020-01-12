Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе: я не идиот и не сумасшедший

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после ничьей с "Аталантой" (1:1) в матче 19-го тура Серии А остро отреагировал на вопросы журналистов о том, почему восстановившийся после травмы нападающий Алексис Санчес не появился на поле."Вот вы упоминаете Санчеса, что ж, джентльмены, игроки должны быть в форме, чтобы играть.Я не сумасшедший. А по-вашему я либо идиот, либо хочу навредить себе. Я считаю, что 1+1=2, а если у вас 1+1=5, то…Если я кого-то не включил в состав, то этому есть причина, а не потому что я захотел провести харакири, не потому что я сумасшедший", — цитирует Конте Goal.