Лукаку вспомнил, как Конте назвал его игру отстойной

Нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, как Антонио Конте оценил его игру с чешской "Славией" в Лиге Чемпионов.



Лукаку вспомнил одну из первых своих игр в самом престижном клубном турнире. Тогда, по его словам, он действовал довольно плохо.



- После первого тайма Конте при всех заявил, что я играл отстойно. Если я продолжу также, через пять минут меня заменят, - приводит слова 26-летнего футболиста Sky Sports.



Лукаку признался, что эти слова чуть не лишили его уверенности, хотя разбудили форварда. Вскоре после того случая, в миланском дерби, по мнению Лукаку, он провел один из лучших своих матчей.



В этом сезоне нападающий провел в серии А 20 матчей и отличился 14 раз.