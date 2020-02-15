Хозяева больше половины матча находились в меньшинстве после удаления Схаутена на 34-й минуте матча. Несмотря на удаление, "Болонья" больше владела мячом и нанесла большее количество ударов по воротам, но это не помогло им даже забить. После первого тайма генуэнцы вели благодаря усилиям Сумаоро и Санабрии.
Ближе к концу матча "Болонья" осталась вдевятером: за вторую желтую карточку был удален Стефано Денсвил, что лишило хозяев шансов зацепиться за очки. Окончательный счет в матче точным ударом с пенальти установил экс-футболист питерского "Зенита" Доменико Кришито - 0:3
Чемпионат Италии
24 тур
"Болонья" — "Дженоа" 0:2
Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44
"Болонья": Скорупски, Денсвил, Бани (Домингес, 61), Ларанжера, Томиясу, Схаутен, Поли, Сванберг (Джувара, 79), Орсолини (Ольсен, 61), Бэрроу, Паласио
"Дженоа": Перин, Кришито, Анкерсен (Гольданига, 46), Бираски, Сумаоро, Мазиелло, Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Пандев (Пинамонти, 13), Санабрия
Предупреждения: Анкерсен, 40, Гольданига, 53, Стураро, 57, Денсвил, 65, Сумаоро, 81, Домингес, 81, Кассата, 84, Денсвил, 89
Удаления: Схаутен, 34, Денсвил, 89
"Болонья" вдевятером разгромно уступила "Дженоа"
В очередном матче 24-го тура итальянской Серии А "Болонья" принимала на своем поле "Дженоа".
Фото: twitter.com/GenoaCFC
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!