"Болонья" вдевятером разгромно уступила "Дженоа"

В очередном матче 24-го тура итальянской Серии А "Болонья" принимала на своем поле "Дженоа".
Фото: twitter.com/GenoaCFC
Хозяева больше половины матча находились в меньшинстве после удаления Схаутена на 34-й минуте матча. Несмотря на удаление, "Болонья" больше владела мячом и нанесла большее количество ударов по воротам, но это не помогло им даже забить. После первого тайма генуэнцы вели благодаря усилиям Сумаоро и Санабрии.

Ближе к концу матча "Болонья" осталась вдевятером: за вторую желтую карточку был удален Стефано Денсвил, что лишило хозяев шансов зацепиться за очки. Окончательный счет в матче точным ударом с пенальти установил экс-футболист питерского "Зенита" Доменико Кришито - 0:3

Чемпионат Италии

24 тур

"Болонья" — "Дженоа" 0:2

Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44

"Болонья": Скорупски, Денсвил, Бани (Домингес, 61), Ларанжера, Томиясу, Схаутен, Поли, Сванберг (Джувара, 79), Орсолини (Ольсен, 61), Бэрроу, Паласио

"Дженоа": Перин, Кришито, Анкерсен (Гольданига, 46), Бираски, Сумаоро, Мазиелло, Бехрами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Пандев (Пинамонти, 13), Санабрия

Предупреждения: Анкерсен, 40, Гольданига, 53, Стураро, 57, Денсвил, 65, Сумаоро, 81, Домингес, 81, Кассата, 84, Денсвил, 89

Удаления: Схаутен, 34, Денсвил, 89


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Теги: Болонья Дженоа Серия А
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