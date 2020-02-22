Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ

В матче 25-го тура Серии А "Ювентус" в гостях одержал победу над СПАЛом.

Чемпионат Италии

25 тур

СПАЛ – Ювентус 1:2

Голы: Роналду, 39, Рэмси, 60, Петанья, 69 (пен.)

СПАЛ: Бериша, Жуканович, Бонифаци, Сионек, Реца, Стрефезза, Кастро (Фарес, 60), Вальдифиори, Миссироли (Тунёв, 80), Валоти, Петанья

Ювентус: Щенсны, Кьеллини (Лигт, 55), Ругани, Данило, Сандро, Куадрадо, Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабьо, 73), Роналду, Дибала

Предупреждения: Валоти, 19, Жуканович, 45+1, Матюиди, 78


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Теги: СПАЛ Ювентус Серия А
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