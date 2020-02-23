"Рома" забила четыре безответных мяча "Лечче"

В матче 25-го тура Серии А "Рома" на своем поле нанесла поражение "Лечче" - 4:0.



Чемпионат Италии



25 тур



Рома – Лечче 4:0



Голы: Ундер, 13, Мхитарян, 37



Рома: Лопес, Коларов, Манчини, Смоллинг, Перес, Верету, Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Клюйверт, 46), Ундер (Сайоль, 61), Джеко



Лечче: Вигорито, Лучионе, Донати, Кальдерони, Россеттини, Маер (Тахцидис, 66), Дейола, Петриччоне (Шахов, 46), Манкозу, Барак, Лападула



Предупреждения: Манчини, 49