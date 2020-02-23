В матче 25-го тура Серии А "Рома" на своем поле нанесла поражение "Лечче" - 4:0.
Чемпионат Италии
25 тур
Рома – Лечче 4:0
Голы: Ундер, 13, Мхитарян, 37
Рома: Лопес, Коларов, Манчини, Смоллинг, Перес, Верету, Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини (Клюйверт, 46), Ундер (Сайоль, 61), Джеко
Лечче: Вигорито, Лучионе, Донати, Кальдерони, Россеттини, Маер (Тахцидис, 66), Дейола, Петриччоне (Шахов, 46), Манкозу, Барак, Лападула
Предупреждения: Манчини, 49
"Рома" забила четыре безответных мяча "Лечче"
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