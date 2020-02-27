Футболист "Дженоа" тренируется отдельно от команды. У него подозрение на коронавирус

Как сообщает Il Secolo XIX, футболист "Дженоа" Эдоардо Гольданига тренируется отдельно от команды.



Фото: pianetagenoa1893.net

26-летний футболист родом из региона Ломбардия, где произошла вспышка коронавируса. В целях безопасности для команды было принято решение отделить его от основного состава.



По последним данным, в Италии число зараженных превысило 400 человек. Число погибших достигло 14 человек.