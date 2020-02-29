"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил турнирную таблицу Серии А

Выездная победа в матче 26-го тура Серии А над "Болоньей" позволила римскому "Лацио", как минимум на какое-то время, обойти в турнирной таблице чемпионата туринский "Ювентус".

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Чемпионат Италии



26 тур



Лацио – Болонья 2:0



Голы: Альберто, 19, Корреа, 21



"Лацио": Стракоша, Раду, Рамос, Габбарон, Корреа (Катальди, 75), Альберто (Пароло, 61), Лейва, Милинкович-Савич, Лаццари, Родригес, Иммобиле (Кайседо, 84)



"Болонья": Скорупски, Бани, Ларанжера, Томиясу, Денсвил (Сков Ольсен, 71), Поли, Схаутен (Сансоне, 58), Сориано, Паласио, Бэрроу, Орсолини (Сантандер, 59)



Предупреждения: Бани, 4, Шутен, 11, Денсвил, 54, Сантандер, 64, Раду, 83