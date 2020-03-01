По информации других итальянских СМИ, вместе с Мальдини может уйти другой управляющий "россонери" Звонимир Бобан.
Бобан и Мальдини выразили недовольство решением руководства клуба вести переговоры с Ральфом Рангником без их уведомления. Переговоры с немецким специалистом вёл лично генеральный директор Иван Газидис. Сообщается, что Рангник может возглавить миланский клуб в ближайшее межсезонье.
Мальдини стал техническим директором "Милана" летом прошлого года.
После 25-го тура чемпионата Италии "Милан" идёт на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Мальдини может уйти из "Милана"
Техдиректор "Милана" Паоло Мальдини может оставить свою должность в конце сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Фото: Getty Images
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