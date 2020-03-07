"Деньги не стоят нашего здоровья". Баллотелли призвал прервать чемпионат Италии из-за коронавируса

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли заявил, что чемпионат Италии нужно остановить из-за коронавируса.
Фото: footballinside.net
Ранее некоторые игры Серии А были перенесены. Позже руководство турнира приняло решение проводить матчи без зрителей в целях безопасности.

"Деньги не стоят нашего здоровья. Я люблю футбол больше, чем вы. Но играть - это означает, что нам нужно спать в отелях, здороваться с другими людьми, кататься на автобусе. Из-за этого проклятого коронавируса я уже не вижу своих детей. Почему я должен рисковать заболеть? Зачем это нужно? Кого-то развлекать я должен? Не будьте смешными! Вы не должны шутить со здоровьем", - цитирует Балотелли Football-Italia.

На сегодняшний день в Италии зафиксировано 233 случая смерти из-за коронавируса.


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Теги: Балотелли
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