"Деньги не стоят нашего здоровья". Баллотелли призвал прервать чемпионат Италии из-за коронавируса

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли заявил, что чемпионат Италии нужно остановить из-за коронавируса.

Фото: footballinside.net

Ранее некоторые игры Серии А были перенесены. Позже руководство турнира приняло решение проводить матчи без зрителей в целях безопасности.



"Деньги не стоят нашего здоровья. Я люблю футбол больше, чем вы. Но играть - это означает, что нам нужно спать в отелях, здороваться с другими людьми, кататься на автобусе. Из-за этого проклятого коронавируса я уже не вижу своих детей. Почему я должен рисковать заболеть? Зачем это нужно? Кого-то развлекать я должен? Не будьте смешными! Вы не должны шутить со здоровьем", - цитирует Балотелли Football-Italia.



На сегодняшний день в Италии зафиксировано 233 случая смерти из-за коронавируса.