Серию А могут приостановить 10 марта из-за коронавируса

Чемпионат Италии может быть приостановлен из-за вспышки коронавируса 10 марта, сообщает Football Italia.

Источник: Серия А

Во вторник Федерация футбола Италии проведёт собрание с представителями клубов, Серии А и правительства. На повестке будет стоять вопрос о приостановке чемпионата.



Сегодняшняя игра между "Пармой" и СПАЛом началась позднее из-за рекомендации минспорта Италии остановить чемпионат немедленно.



Сезон было принято решение продолжить, но до 3 апреля игры в Италии будут проходить без зрителей.