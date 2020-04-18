Тотти рассказал, как едва не развелся из-за кошки

Бывший игрок сборной Италии Франческо Тотти рассказал, как домашнее животное поставило под угрозу его брак.

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Напомним, что Тотти завершил карьеру в 2017 году. Будучи игроком, он выступал только за "Рому".



- Я злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала её Донна Паола. Всё кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва.



Илари хотела кошку любой ценой. Я был непреклонен и настаивал на том, что её не должно быть в нашем доме. В итоге, решения в нашей семье принимает Илари. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку, - цитирует игрока Football Italia.