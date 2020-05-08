Серия А в скором времени проведет экстренное совещание

Руководство итальянской лиги 13 мая проведет экстренное собрание с представителями клубов серии А.

Фото: ФК Милан

Об этом сообщает Football Italia. На совещании будет обсуждаться возобновление сезона, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.Напомним, что ранее клубы общим голосованием решили, что текущий сезон должен быть доигран, а тренировочный процесс может быть возобновлен с 18 мая.Также ранее стало известно, что у ряда сотрудников и футболистов клубов Серии А обнаружены случаи заражения коронавирусом.