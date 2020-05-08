Об этом сообщает Football Italia. На совещании будет обсуждаться возобновление сезона, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.
Напомним, что ранее клубы общим голосованием решили, что текущий сезон должен быть доигран, а тренировочный процесс может быть возобновлен с 18 мая.
Также ранее стало известно, что у ряда сотрудников и футболистов клубов Серии А обнаружены случаи заражения коронавирусом.
Футболисты "Сампдории" не будут тренироваться. Ранее в клубе выявили три новых случая заражения коронавирусом
В "Милане" у трех человек обнаружен коронавирус
В "Фиорентине" шесть человек заразились коронавирусом
Серия А в скором времени проведет экстренное совещание
Руководство итальянской лиги 13 мая проведет экстренное собрание с представителями клубов серии А.
Фото: ФК Милан
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