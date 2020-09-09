Перишич покинул "Баварию"

"Бавария" объявила об уходе из клуба полузащитника Ивана Перишича.

Минувший сезон хорват, права на которого принадлежат "Интеру", провел в аренде в немецком клубе. У Перишича действующий контракт с миланской командой до 2022 года. По информации источников, "Бавария" хотела выкупить 31-летнего футболиста, но посчитала требования итальянской командой завышенными.В минувшем сезоне чемпионата Германии Перишич провел 22 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.