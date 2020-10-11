Как сообщает источник, туринский клуб уже заключил с 28-летним австрийцем предварительное соглашение о подписании контракта после истечения действующего договора с "Баварией" в конце нынешнего сезона.
Напомним, что на Алабу также претендовали "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В минувшем сезоне чемпионата Германии защитник принял участие в 28 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Calciomercato.it
Алаба перейдет в "Ювентус" после окончания контракта с "Баварией"
"Ювентус" достиг договорённости о контракте с защитником "Баварии" Давидом Алабой.
Фото: ФК "Бавария"
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