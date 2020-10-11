Алаба перейдет в "Ювентус" после окончания контракта с "Баварией"

"Ювентус" достиг договорённости о контракте с защитником "Баварии" Давидом Алабой.

Фото: ФК "Бавария"

Как сообщает источник, туринский клуб уже заключил с 28-летним австрийцем предварительное соглашение о подписании контракта после истечения действующего договора с "Баварией" в конце нынешнего сезона.



Напомним, что на Алабу также претендовали "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



В минувшем сезоне чемпионата Германии защитник принял участие в 28 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.



Источник: Calciomercato.it