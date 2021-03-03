Колыванов отметил, что Кокорин пока не набрал оптимальную форму. Он добавил, что Александру не стоит обращать внимания на критику. По словам Колыванова, в Италии футболиста могут критиковать, но ситуация быстро меняется, когда игрок начинает выступать хорошо.
"Наверное, он еще не до конца физически готов. Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько передач. Если в ближайший месяц у него все же появится шанс сыграть в основном составе, тогда и можно что-то требовать. Кокорину надо не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить", - сказал Колыванов.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе. Он провел в Серии А два матча и не отличился результативными действиями. В обеих встречах российский нападающий вышел на замену.
Источник: Известия
Колыванов объяснил, почему Кокорин не проходит в основной состав "Фиорентины"
Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов рассказал, почему, по его мнению, форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не проходит в основной состав команды из Флоренции.
Фото: "Фиорентина"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!