Скаут Серии А оценил шансы Кокорина остаться в "Фиорентине" на следующий сезон

Скаут Серии А Алекс Великих дал свой прогноз на будущее нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Фиорентина"
- В случае еще одной травмы или неудачной игры в концовке сезона клуба наверняка будет рассматривать варианты с арендой Кокорина. За кем при таком раскладе будет решающее слово? За спортивным директором и главным тренером. Сегодня это Праде и Якини, но не факт, что они сохранят свои посты после сезона. Много говорят о возможном приходе Фабио Каннаваро в качестве главного тренера. Кокорину могут дать шанс проявить себя на первом летнем сборе и уже потом принимать решение. Если же уйдет Праде, считаю, что шансов остаться у Александра будет не больше 10 процентов, - передает слова Великих Matchtv.ru.

30-летний российский нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в конце января 2021 года, его предыдущим клубом был московский "Спартак". Сумма трансферной компенсации составила 4 с половиной миллиона евро. За свою новую команду экс-форвард сборной России сыграл 3 матча чемпионата Италии, общее игровое время в которых для него составило 77 минут, и не отличился результативными действиями. В настоящее время Кокорин залечивает травму бедра, из-за которой пропустил уже 5 туров Серии А.

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Теги: Серия А Фиорентина Кокорин
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