Проведель отметил, что рассмотрел бы варианты продолжения карьеры в РПЛ. Вместе с тем, по словам голкипера, сейчас он сконцентрирован на выступлениях за "Специю".
"Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ. Но сейчас об этом не думаю - полностью сфокусирован на себе и "Специи", - сказал Проведель.
Отметим, что Проведель является игроком "Специи" с 2020 года. Контракт 27-летнего вратаря с итальянским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Чемпионат
Вратарь "Специи" Проведель высказался о возможном выступлении за сборную России
Вратарь "Специи" ответил на вопрос о возможном переходе в РПЛ
Вратарь "Специи" Иван Проведель, имеющий русские корни, заявил, что готов рассмотреть предложения из российской Премьер-Лиги.
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