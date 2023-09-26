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Агент Азмуна: будем надеяться, что Сердар сможет соперничать с Лукаку в "Роме"

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Арманд Дурн, агент нападающего "Ромы" Сердара Азмуна, доволен тем, как его клиент набирает форму в составе римского клуба.
Фото: ФК "Байер"
– У Сердара все просто отлично. Он набирает форму, в которой еще никогда не был. Тренируется на максимуме. Будем надеяться, что он сможет соперничать с Лукаку, потому что в данный момент Сердар действительно молодец. Мы очень гордимся тем, как он работает и выкладывается, – цитирует Дурна "РБ Спорт".

В конце августа нападающий сборной Ирана Сердар Азмун перешел из леверкузенского "Байера" в итальянскую "Рому" на правах аренды. Арендное соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа "волками" за 12 млн евро. Ранее иранец играл в РПЛ за казанский "Рубин", "Ростов" и санкт-петербургский "Зенит". В составе "Ромы" Азмун провел на поле всего 7 минут. Он перешел в клуб из Вечного города с травмой и недавно приступил к тренировкам в общей группе.


Рома Байер Лукаку Азмун Серия А
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