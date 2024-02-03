По информации источника, сразу несколько клубов итальянской серии А хотели арендовать защитника "Торино" Сабу Сазонова, но получили отказ. Сообщается, что туринцы решили, что Сазонов пригодится команде во второй части нынешнего сезона.
Сазонов защищает цвета "Торино" с лета прошлого года, перебравшись в Италию из московского "Динамо". Сумма трансферной компенсации за центрального защитника сборной Грузии составила 2,75 миллиона евро. На счету 22-летнего футболиста 161 минута за туринский клуб в 6 матчах Серии А, за которые игрок не отметился голевыми действиями.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Торино" отказал в аренде Сазонова нескольким клубам Серии А
К защитнику "Торино" Сабе Сазонову в минувшее зимнее трансферное окно проявляли интерес другие клубы чемпионата Италии.
Фото: Global Look Press