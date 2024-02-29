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Ловчев: надо похвалить Миранчука за то, что не перестал работать, ждал своего часа

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: GETTY IMAGES
"Миранчук на своем уровне находится. Гасперини выдерживает игроков. Надо похвалить Миранчука за то, что не перестал работать, ждал своего часа. Его час пришел, и слава богу", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

В сегодняшнем матче 21-го тура между "Аталантой" и "Интером" российский полузащитник Алексей Миранчук начнет матч с первых минут. В текущем сезоне Миранчук принял участие в 22-ух матчах, отметился 3-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 7,5 миллионов евро.

Миранчук Ал Аталанта Ловчев
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