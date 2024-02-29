Наставник сборной Франции Дешам: не могу поверить, что Погба захотел принять допинг

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал новость о дисквалификации хавбека «Ювентуса» Поля Погба.

Фото: AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.



По словам Дешама, его огорчили такие новости, и он надеется, что ее можно будет как-то урегулировать. Дешам добавил, что Поль может попытаться защитить себя и доказать, что он принимал данные препараты не осознано.



«Я ни на секунду не могу поверить, что у Погба было желание принять допинг. Разумеется, я не могу оставаться равнодушным к его трагедии, учитывая его заслуги перед сборной и наши личные отношения», - передает слова Дешама L’Equipe.