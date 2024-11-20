- Миранчук, я думаю, очень хороший талант, но играть у Гасперини очень тяжело, там ты должен тяжело работать. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Однако Миранчук оставил о себе очень хорошую память в Италии, - передает слова итальянского специалиста Metaratings.
Напомним, 29-летний Миранчук выступал за "Аталанту" из Бергамо на протяжении четырех лет. Всего на счету российского футболиста 100 матчей за клуб в Серии А и 13 забитых голов. Также Миранчук сделал 18 ассистов на партнеров.
Прошлым летом Миранчук, выступавший ранее в России за столичный "Локомотив", перешел в "Атланту". Футболист провел за американскую команду 13 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Его трудовой договор с клубом действует до декабря 2027 года.
Экс-тренер сборной России Пануччи: Миранчук оставил о себе хорошую память в Италии
Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи, который входил в штаб Фабио Капелло, высказался о полузащитнике "Атланты" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Атланта"