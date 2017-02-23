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"Ювентус" не вылетел из Португалии из-за технических проблем с самолетом

Перелет "Ювентуса" из Португалии в Италию перенесен на неопределенное время из-за технических проблем с самолетом, сообщает Football Italia.

25 февраля "Ювентус" должен встретиться с "Эмполи" в матче Примеры, и задержка может повлиять на подготовку к поединку. 23 февраля игроки провели легкую тренировку в тренажерном зале отеля.

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "старая синьора" всухую переиграла "Порту" со счетом 2:0.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Сегодня, 16:40
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