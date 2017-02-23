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17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (6)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (6)
14:26
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
11:54
С Днём защитника Отечества! (13)
С Днём защитника Отечества! (13)
10:00
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (9)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (9)
"Ювентус" не вылетел из Португалии из-за технических проблем с самолетом
Перелет "Ювентуса" из Португалии в Италию перенесен на неопределенное время из-за технических проблем с самолетом, сообщает Football Italia.
25 февраля "Ювентус" должен встретиться с "Эмполи" в матче Примеры, и задержка может повлиять на подготовку к поединку. 23 февраля игроки провели легкую тренировку в тренажерном зале отеля.
22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "старая синьора" всухую переиграла "Порту" со счетом 2:0.
"Газета.ру"
25 февраля "Ювентус" должен встретиться с "Эмполи" в матче Примеры, и задержка может повлиять на подготовку к поединку. 23 февраля игроки провели легкую тренировку в тренажерном зале отеля.
22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "старая синьора" всухую переиграла "Порту" со счетом 2:0.
"Газета.ру"
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