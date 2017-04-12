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Ангела Меркель: надеемся, что матч "Боруссия" – "Монако" будет мирным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" – "Монако".

Встреча начнется сегодня в 19.45 мск.

"Мы надеемся, что это будет мирная и хорошая игра", — цитирует Bild Меркель.

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д Монако
Сегодня, 18:21
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