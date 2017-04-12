Ангела Меркель: надеемся, что матч "Боруссия" – "Монако" будет мирным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" – "Монако".Встреча начнется сегодня в 19.45 мск."Мы надеемся, что это будет мирная и хорошая игра", — цитирует Bild Меркель.