Карл-Хайнц Румменигге: "Баварию" надули в прямом смысле этого слова

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что его приводит в ярость работа венгерского арбитра Виктора Кошшои в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом"."Должен сказать, что впервые переживаю такую безумную ярость. "Баварию" надули. Да, нас надули в прямом смысле этого слова", — приводит слова Румменигге Sport1.Полузащитник "Баварии" Видаль был удален с поля на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая желтая карточка. В дополнительное время второй и третий мячи "Реала" были забиты из положения вне игры.