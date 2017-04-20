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Карл-Хайнц Румменигге: "Баварию" надули в прямом смысле этого слова

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что его приводит в ярость работа венгерского арбитра Виктора Кошшои в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Должен сказать, что впервые переживаю такую безумную ярость. "Баварию" надули. Да, нас надули в прямом смысле этого слова", — приводит слова Румменигге Sport1.

Полузащитник "Баварии" Видаль был удален с поля на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая желтая карточка. В дополнительное время второй и третий мячи "Реала" были забиты из положения вне игры.

"Газета.ру"
Теги: Румменигге Бавария Реал
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
ШОУ МАСТ ГОУ ОН!!

Т.Е. - Не до футбола! Шоу есть шоу...

Печально все это

ПСЖ...Бавария... Кто следующий? По статусу, вроде, Монако.
Регистрация: 3.06.2014
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