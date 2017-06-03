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Юрий Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионов

"Ювентус" и вратарь команды Джанлуиджи Буффон заслуживают победы в Лиге чемпионов, считает полузащитник сборной России Юрий Газинский.

"Буду болеть за "Ювентус". У них была очень хорошая команда еще два года назад, когда в финале они проиграли "Барселоне" (1:3), и в этом им уже пора победить. И хочется, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл, он величайший вратарь.

Если бы к Сами Хедире добавить шикарные передачи Миралема Пьянича, тогда очень бы нравился Хедира. Без него, наверное, им было бы сложно, это человек, который дает карты в руки атакующим игрокам - он отбирает мячи и освобождает остальных от работы тет-а-тет", - цитирует Газинского ТАСС.
Теги: Газинский Буффон Хедира Реал Ювентус
Сегодня, 18:12
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:26) #
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Нет, не осилит Ювентус Реал. Можно сколь угодно выстраивать защиту, но забивает тот, кто атакует. Ставлю 2-0 на Реал
Регистрация: 23.09.2008
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