Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
Наталья Билан: молодая аудитория 18-24, 25-34 любит "Зенит". "Спартак" больше нравится аудитории 35-44 и 44+ (37)
Наталья Билан: молодая аудитория 18-24, 25-34 любит "Зенит". "Спартак" больше нравится аудитории 35-44 и 44+ (37)
13:58
Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов (3)
Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов (3)
12:59
Сергей Фурсенко: основная задача перед Манчини - "Зенит" должен показывать зрительский футбол (25)
Сергей Фурсенко: основная задача перед Манчини - "Зенит" должен показывать зрительский футбол (25)
12:13
Ги Ру: мы, французы - расисты, Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу" (6)
Ги Ру: мы, французы - расисты, Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу" (6)
11:59
Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов (1)
Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов (1)
11:26
Александр Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, вызывает положительные эмоции (1)
Александр Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, вызывает положительные эмоции (1)
10:54
Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?
Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?
Юрий Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионов
"Ювентус" и вратарь команды Джанлуиджи Буффон заслуживают победы в Лиге чемпионов, считает полузащитник сборной России Юрий Газинский.
"Буду болеть за "Ювентус". У них была очень хорошая команда еще два года назад, когда в финале они проиграли "Барселоне" (1:3), и в этом им уже пора победить. И хочется, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл, он величайший вратарь.
Если бы к Сами Хедире добавить шикарные передачи Миралема Пьянича, тогда очень бы нравился Хедира. Без него, наверное, им было бы сложно, это человек, который дает карты в руки атакующим игрокам - он отбирает мячи и освобождает остальных от работы тет-а-тет", - цитирует Газинского ТАСС.
"Буду болеть за "Ювентус". У них была очень хорошая команда еще два года назад, когда в финале они проиграли "Барселоне" (1:3), и в этом им уже пора победить. И хочется, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл, он величайший вратарь.
Если бы к Сами Хедире добавить шикарные передачи Миралема Пьянича, тогда очень бы нравился Хедира. Без него, наверное, им было бы сложно, это человек, который дает карты в руки атакующим игрокам - он отбирает мячи и освобождает остальных от работы тет-а-тет", - цитирует Газинского ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.