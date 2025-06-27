Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Аль-Хиляль
2 - 0 2 0
ПачукаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
АмкалНе начат
Краснодар
19:00
Динамо МхНе начат

Силкин высказался о травме полузащитника "Динамо" Чавеса

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о травме полузащитника «бело-голубых» Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"
«Что касается серьёзной травмы у Чавеса, любой хороший игрок, который получает повреждение, - потеря для «Динамо». Тот же Тюкавин - не потеря? Потеря! А как не отпускать футболистов в сборные? Клубы не имеют права не отпускать», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики. Команде предстоит сыграть с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.

Чавес перешел в «Динамо» летом 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В минувшем сезоне 29-летний мексиканец принял участие в 27 матчах за «бело-голубых», в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится