«Что касается серьёзной травмы у Чавеса, любой хороший игрок, который получает повреждение, - потеря для «Динамо». Тот же Тюкавин - не потеря? Потеря! А как не отпускать футболистов в сборные? Клубы не имеют права не отпускать», - цитирует Силкина «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики. Команде предстоит сыграть с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.
Чавес перешел в «Динамо» летом 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В минувшем сезоне 29-летний мексиканец принял участие в 27 матчах за «бело-голубых», в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Силкин высказался о травме полузащитника "Динамо" Чавеса
Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о травме полузащитника «бело-голубых» Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"