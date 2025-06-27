«Были ли конкретные предложения по Батракову из Европы? Конкретное предложение - это когда в клуб приходит оффер. Так? Вот таких точно не было. Алексеем многие интересовались, в основном на меня выходили европейские посредники, которые говорили, что представляют тот или иной клуб. Но вот до конкретных предложений, которые «Локомотив» смог бы рассмотреть, дело не дошло», - цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».
Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12,4 млн евро.
В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Агент Батракова рассказал, были ли предложения по полузащитнику "Локомотива" из Европы
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, заявил, что конкретных предложений по полузащитнику «Локомотива» из Европы не было.
Фото: ФК "Локомотив"