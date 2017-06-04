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Король Испании посетил раздевалку "Реала" после победы в Лиге чемпионов

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон поздравил мадридский "Реал" с победой в финале Лиги чемпионов.

Правитель Испании посетил раздевалку клуба после матча.

Хуан Карлос занимает королевский престол с 22 ноября 1975 года и является болельщиком мадридского "Реала".

"Реал" разгромил "Ювентус" в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Король Испании посетил раздевалку "Реала" после победы в Лиге чемпионов

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 11:03
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№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: tiki
так ведь он уже не король...года как 3.

Не переизбрался?

Короли ж не избираются)
просто этот Хуан отрекся от престола (вроде в 2014) и королем стал его сын Филипп
я не знаю, может там титулы сохраняются и после отречения, но просто по факту сейчас его сын там король


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:15) #
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  •  (2)
online

Цитата: tiki
так ведь он уже не король...года как 3.

Не переизбрался?
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (4)

В харю шампанским из кубка от Рамоса получил? Нет? Надо исправить подумал Зидан stuck_out_tongue_closed_eyes...а на заднем плане Модрич красные носки кому то штопает! А король то уже тоже здорово датый!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
так ведь он уже не король...года как 3.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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