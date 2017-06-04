Король Испании посетил раздевалку "Реала" после победы в Лиге чемпионов

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон поздравил мадридский "Реал" с победой в финале Лиги чемпионов.Правитель Испании посетил раздевалку клуба после матча.Хуан Карлос занимает королевский престол с 22 ноября 1975 года и является болельщиком мадридского "Реала"."Реал" разгромил "Ювентус" в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1.