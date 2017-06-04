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Ринат Билялетдинов: если был бы футбольный "Оскар", Рамос попал бы в число номинантов
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мыслями о финальном матче Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" (1:4).
"Планировал быть нейтральным к обеим командам, но уж очень хотелось, чтобы Буффон в 38 лет взял Лигу чемпионов. Но не суждено было.
Самый красивый гол вчера – удар Манджукича через себя. Можно рассуждать, что вратарь прозевал, хватило или не хватило роста, но гол вышел красивый. Отметил бы ещё второй мяч Криштиану Роналду – классический выход в ударную зону с доставкой мяча. Может, это не так эстетично смотрится, но мне, как тренеру, понравилось.
Поступок Серхио Рамоса во втором тайме получился очень некрасивым. Был бы футбольный "Оскар" за актёрскую игру, он точно попал бы в число номинантов. Был такой футболист Ривалдо, который в похожей ситуации схватился за лицо, хотя касания и рядом не было. Хватает провокаторов в футболе. На поле человек имеет право быть тем, кем он хочет, в рамках правил, конечно. Очень многое зависит в этой ситуации от судьи. К провокаторам особое отношение, не зря их недолюбливают – это симулянты и ныряльщики. Едва задели, а он корчится, будто ему трактором ногу переехали", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
"Планировал быть нейтральным к обеим командам, но уж очень хотелось, чтобы Буффон в 38 лет взял Лигу чемпионов. Но не суждено было.
Самый красивый гол вчера – удар Манджукича через себя. Можно рассуждать, что вратарь прозевал, хватило или не хватило роста, но гол вышел красивый. Отметил бы ещё второй мяч Криштиану Роналду – классический выход в ударную зону с доставкой мяча. Может, это не так эстетично смотрится, но мне, как тренеру, понравилось.
Поступок Серхио Рамоса во втором тайме получился очень некрасивым. Был бы футбольный "Оскар" за актёрскую игру, он точно попал бы в число номинантов. Был такой футболист Ривалдо, который в похожей ситуации схватился за лицо, хотя касания и рядом не было. Хватает провокаторов в футболе. На поле человек имеет право быть тем, кем он хочет, в рамках правил, конечно. Очень многое зависит в этой ситуации от судьи. К провокаторам особое отношение, не зря их недолюбливают – это симулянты и ныряльщики. Едва задели, а он корчится, будто ему трактором ногу переехали", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
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