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Сергей Хусаинов: пенальти в ворота "Бенфики был назначен верно

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА (1:2) Ундиано Мальенко принял правильное решение, назначив пенальти в ворота португальской команды.

"Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда.) сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное", – цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Бенфика ЦСКА
Сегодня, 20:06
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(2)
№8 Написал: EMDM (Сегодня, 21:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
епать, вы судьи. По одному эпизоду противоположные мнения. Какие вы нахер судьи тогда? Чему вас учат? Бабки брать? Дегенераты.

Цитата: tiki
ну как я и говорил
Бутенка скажет А, Иванов Б, а Хусаинов сейчас эту мою фразу и подтвердил

Разногласия говорят о том что эпизод сложный и не 100%-й blush
Регистрация: 24.04.2008
№7 Написал: grisha (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Некуда ставить клейма на этого деятеля

Только у нас такое может быть, что он не на зоне, а на свободе ((
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Некуда ставить клейма на этого деятеля. Какие кошачьи движения? Пистец.
Регистрация: 23.08.2016
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Сибирячок
ты же про лицемерие ничего не слышал


Не употребляйте слов, значения которых не понимаете...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:19) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
Я вот с Хусаиновым согласен полностью...

конечно, ты же про лицемерие ничего не слышал.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
По одному эпизоду противоположные мнения.


Я вот с Хусаиновым согласен полностью... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:09) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
епать, вы судьи. По одному эпизоду противоположные мнения. Какие вы нахер судьи тогда? Чему вас учат? Бабки брать? Дегенераты.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну как я и говорил
Бутенка скажет А, Иванов Б, а Хусаинов сейчас эту мою фразу и подтвердил


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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