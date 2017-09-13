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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
Сергей Хусаинов: пенальти в ворота "Бенфики был назначен верно
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА (1:2) Ундиано Мальенко принял правильное решение, назначив пенальти в ворота португальской команды.
"Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда.) сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное", – цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
"Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда.) сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное", – цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
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