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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Паулу Фонсека: "Шахтер" показал себя очень хорошо
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов с "Наполи" (2:1).
"Прежде всего, хочу сказать, что мы играли против соперника высочайшего уровня. Думаю, сегодня мы не можем не выделить моих игроков, которые провели очень храбрую игру. Был гол, потом было несколько голевых моментов у нашей команды, был очень явный момент у Тайсона, думаю, вы все это видели. Мы хорошо сыграли в обороне, не позволяя "Наполи" разгонять свои атаки. Во втором тайме "Наполи" создавал больше опасных моментов, наша линия обороны села, это открыло некоторое пространство, они начали играть использовать открытые зоны между нашими линиями. Не будем скрывать, что у "Наполи" было несколько моментов, где они могли забить. Но в принципе могу сказать, что сегодняшняя игра мне понравилась и мы показали себя очень хорошо", - цитирует Фонсеку football.ua.
"Прежде всего, хочу сказать, что мы играли против соперника высочайшего уровня. Думаю, сегодня мы не можем не выделить моих игроков, которые провели очень храбрую игру. Был гол, потом было несколько голевых моментов у нашей команды, был очень явный момент у Тайсона, думаю, вы все это видели. Мы хорошо сыграли в обороне, не позволяя "Наполи" разгонять свои атаки. Во втором тайме "Наполи" создавал больше опасных моментов, наша линия обороны села, это открыло некоторое пространство, они начали играть использовать открытые зоны между нашими линиями. Не будем скрывать, что у "Наполи" было несколько моментов, где они могли забить. Но в принципе могу сказать, что сегодняшняя игра мне понравилась и мы показали себя очень хорошо", - цитирует Фонсеку football.ua.
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