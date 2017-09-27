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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Паулу Фонсека: в этом сезоне ещё никто не создал "Манчестер Сити" столько проблем
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:2) в Лиге чемпионов.
"В первом тайме игроки полностью выполнили план на игру. "Шахтер" не делал акцент только на оборону, мы достаточно владели мячом на поле. Наши футболисты играли также на атаку, не только оборонялись, создавая моменты у ворот соперника. Это было важно для нас.
Недоволен, потому что мы проиграли, но я горжусь своей командой и нашей игрой. "Шахтер" продемонстрировал большую смелость. Мы старались играть в свой футбол, контролировать мяч. Мы хорошо выходили в атаку и действовали очень компактно. Я смотрел все матчи "Сити". И в этом сезоне им еще не попадалась команда, которая создала столько проблем", - цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА.
"В первом тайме игроки полностью выполнили план на игру. "Шахтер" не делал акцент только на оборону, мы достаточно владели мячом на поле. Наши футболисты играли также на атаку, не только оборонялись, создавая моменты у ворот соперника. Это было важно для нас.
Недоволен, потому что мы проиграли, но я горжусь своей командой и нашей игрой. "Шахтер" продемонстрировал большую смелость. Мы старались играть в свой футбол, контролировать мяч. Мы хорошо выходили в атаку и действовали очень компактно. Я смотрел все матчи "Сити". И в этом сезоне им еще не попадалась команда, которая создала столько проблем", - цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА.
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