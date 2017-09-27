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Леонид Федун: дымовые шашки - это провокация

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ситуацию с использованием дымовых шашек на трибуне болельщиков красно-белых в противостоянии с "Ливерпулем" (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Думаю, это провокация, потому что фанаты обещали нам, что такого не будет. Это прямая провокация", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 07:22
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