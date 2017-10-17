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Валерий Рейнгольд: "Спартак" - фаворит в матче с "Севильей"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей".

"В этом матче есть фаворит, и этот фаворит – "Спартак". Хотя бы только лишь потому, что он играет дома. Ни в чём наша команда не уступает "Севилье". По игровым качествам они равны. По моим ощущениям "Спартак" в последних играх играет очень симпатично: выиграл два матча в чемпионате России против "Урала" и "Ахмата" и показал хорошую игру. "Спартак" встретит испанцев во всеоружии – думаю, будет играть Промес. Если ещё и Адриано выйдет, то будет большая сила впереди.

В последнем матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" "Спартак" не проиграл, поэтому преимущество у него есть. Но это футбол. Красно-белым надо проявлять качества и навязывать свою игру, тогда всё будет в порядке. При полном аншлаге "Спартак" имеет громадное преимущество.

Сейчас у москвичей хорошее турнирное положение. На первый взгляд, всего два очка, но "Спартак" не проиграл и взял очко на выезде у "Марибора", хотя мог и выигрывать. Достойно сыграли с "Ливерпулем". Выиграй "Спартак" сегодня, он упрочит своё хорошее турнирное положение", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
Теги: Рейнгольд Спартак Севилья
Сегодня, 19:31
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(4)
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:11) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, а что мы хотим, так они устроены,- даже сидя по уши в говне, они всё равно орут "спартак-..емпион", вот и судите о степени их рассудка.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 20:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
Не идиот конечно.Но с орловым в близком родстве
Регистрация: 13.11.2014
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не идиот, просто вмазал уже перед матчем чтобы смотреть веселее было ))
Регистрация: 26.07.2014
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:01) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну по составу и рейтингу,конечно фоворит Севилья,но в одном отдельном матче может быть всё.Так что и Спартак может победить.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Зритель (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Дедушка совсем плохой стал. disappointed_relieved
Регистрация: 23.02.2008
№3 Написал: tsvetkofff с.пб (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
принял уже)) фаворит smile
Регистрация: 18.08.2009
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
Идиот...

Ну почему же - есть еще Севилья Атлетико. На последнем месте в Сегунде идет. Вероятно, Спартак сильнее...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:39) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Идиот...


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свинья предназначена для забоя...
Регистрация: 24.09.2013
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