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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" - фаворит в матче с "Севильей"
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей".
"В этом матче есть фаворит, и этот фаворит – "Спартак". Хотя бы только лишь потому, что он играет дома. Ни в чём наша команда не уступает "Севилье". По игровым качествам они равны. По моим ощущениям "Спартак" в последних играх играет очень симпатично: выиграл два матча в чемпионате России против "Урала" и "Ахмата" и показал хорошую игру. "Спартак" встретит испанцев во всеоружии – думаю, будет играть Промес. Если ещё и Адриано выйдет, то будет большая сила впереди.
В последнем матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" "Спартак" не проиграл, поэтому преимущество у него есть. Но это футбол. Красно-белым надо проявлять качества и навязывать свою игру, тогда всё будет в порядке. При полном аншлаге "Спартак" имеет громадное преимущество.
Сейчас у москвичей хорошее турнирное положение. На первый взгляд, всего два очка, но "Спартак" не проиграл и взял очко на выезде у "Марибора", хотя мог и выигрывать. Достойно сыграли с "Ливерпулем". Выиграй "Спартак" сегодня, он упрочит своё хорошее турнирное положение", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
"В этом матче есть фаворит, и этот фаворит – "Спартак". Хотя бы только лишь потому, что он играет дома. Ни в чём наша команда не уступает "Севилье". По игровым качествам они равны. По моим ощущениям "Спартак" в последних играх играет очень симпатично: выиграл два матча в чемпионате России против "Урала" и "Ахмата" и показал хорошую игру. "Спартак" встретит испанцев во всеоружии – думаю, будет играть Промес. Если ещё и Адриано выйдет, то будет большая сила впереди.
В последнем матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" "Спартак" не проиграл, поэтому преимущество у него есть. Но это футбол. Красно-белым надо проявлять качества и навязывать свою игру, тогда всё будет в порядке. При полном аншлаге "Спартак" имеет громадное преимущество.
Сейчас у москвичей хорошее турнирное положение. На первый взгляд, всего два очка, но "Спартак" не проиграл и взял очко на выезде у "Марибора", хотя мог и выигрывать. Достойно сыграли с "Ливерпулем". Выиграй "Спартак" сегодня, он упрочит своё хорошее турнирное положение", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
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