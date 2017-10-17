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Испанский журналист: игроки "Севильи" ничего не знают о "Спартаке"

Обозреватель популярной мадридской газеты As Хосе Антонио Эспина поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Севилья".

"К сожалению, испанские игроки практически ничего не знают о "Спартаке". Что касается их наставника Эдуардо Бериццо, то он говорил по большей части о капитане красно-белых Денисе Глушакове, а также о ваших нападающих — Квинси Промесе и Луисе Адриано.

Они довольно быстрые и могут представить серьезную опасность для "Севильи". Бериццо считает, что "Спартак" умеет хорошо закрывать зоны, а также быстро возвращать мяч при потере.

Что касается самого матча, то будет равная игра. Думаю, команды сыграют 1:1. Кстати, многие люди, с которыми я говорил здесь, в Москве, ставят именно на этот счет", - цитирует журналиста "Газета.ру".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 20:20
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№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:23) #
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  •  (3)

Игроки Спартака до жеребьёвки не знали,что есть фк Севилья
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и сами виноваты. Сегодня узнают.
Ставлю на 3:1 в нашу.
Регистрация: 13.03.2012
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