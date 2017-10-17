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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Испанский журналист: игроки "Севильи" ничего не знают о "Спартаке"
Обозреватель популярной мадридской газеты As Хосе Антонио Эспина поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Севилья".
"К сожалению, испанские игроки практически ничего не знают о "Спартаке". Что касается их наставника Эдуардо Бериццо, то он говорил по большей части о капитане красно-белых Денисе Глушакове, а также о ваших нападающих — Квинси Промесе и Луисе Адриано.
Они довольно быстрые и могут представить серьезную опасность для "Севильи". Бериццо считает, что "Спартак" умеет хорошо закрывать зоны, а также быстро возвращать мяч при потере.
Что касается самого матча, то будет равная игра. Думаю, команды сыграют 1:1. Кстати, многие люди, с которыми я говорил здесь, в Москве, ставят именно на этот счет", - цитирует журналиста "Газета.ру".
"К сожалению, испанские игроки практически ничего не знают о "Спартаке". Что касается их наставника Эдуардо Бериццо, то он говорил по большей части о капитане красно-белых Денисе Глушакове, а также о ваших нападающих — Квинси Промесе и Луисе Адриано.
Они довольно быстрые и могут представить серьезную опасность для "Севильи". Бериццо считает, что "Спартак" умеет хорошо закрывать зоны, а также быстро возвращать мяч при потере.
Что касается самого матча, то будет равная игра. Думаю, команды сыграют 1:1. Кстати, многие люди, с которыми я говорил здесь, в Москве, ставят именно на этот счет", - цитирует журналиста "Газета.ру".
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