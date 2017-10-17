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Андрей Коновалов: "Спартак" обыграет "Севилью" со счетом 2:1

Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Коновалов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов красно-белых против "Севильи".

"Все идет к тому, что "Спартак" сможет сегодня показать неплохую игру и как минимум сыграть вничью, но приемлемым результатом для нас станет победа.

Красно-белые как минимум не слабее "Севильи". Многие почему-то считают, что испанцы сильнее, но это не так. В составе "гладиаторов" тоже немало футболистов, которые выступают за свои сборные. Мой прогноз: "Спартак" выиграет 2:1", - цитирует Коновалова "Газета.ру".
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Еще один сумашедший, дед уже определил фаворита в этом матче. Кто ещё выскажется?
Регистрация: 17.05.2015
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