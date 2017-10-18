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Сердар Таски: это один из величайших матчей в истории "Спартака"

Защитник "Спартака" Сердар Таски поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1).

"Это один из величайших матчей в истории "Спартака". Мы очень хорошо сыграли и справедливо победили со счётом 5:1. В первом тайме страха не было, но мы понимали, что перед нами "Севилья" — это крутая команда. С ними непросто. В первом тайме нам немного повезло. Но дальше мы действовали очень грамотно – это как раз то, чего требовал от нас тренер.

Сейв Комбарова? Молодец! Если бы пропустили в этот момент, "Спартаку" было бы гораздо сложнее. После этого спасения мы стали играть лучше. Глушаков – важный игрок для нашей команды. Он хорошо провёл последние два матча – надеюсь, что и в будущем проявит себя. Всей команде нужно играть с такой же самоотдачей. Только так можно добиться прогресса. Промес тоже молодец, результат складывается в том числе благодаря его усилиям.

Болельщики спросили, останусь ли я. У меня контракт до конца сезона. Но мы с клубом находимся в диалоге – уверен, что мы найдём решение, которое устроит всех. Я бы хотел остаться в "Спартаке", - цитирует Таски "Чемпионат.сом".
Теги: Таски Севилья Спартак
Сегодня, 02:16
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