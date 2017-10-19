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Рашид Рахимов: ЦСКА в матче с "Базелем" не хватило умения играть первым номером

Известный российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал поражение ЦСКА в матче групповой стадии Лиги чемпионов от "Базеля" (0:2).

"Если разбирать матч, то в первой части игры была борьба за инициативу. Обе команды старались очень внимательно сыграть в обороне, было видно, что при потере мяча игроки быстро опускались за линию мяча.

К сожалению, ЦСКА пропустил первым, потеряв мяч в середине поля, была проведена быстрая контратака. А после перерыва армейцам не хватило того, что было у них, на мой взгляд, раньше – умения играть первым номером и преодолевать насыщенную оборону соперника.

У команды не было ударов в створ ворот, – продолжил собеседник агентства. – Был создан только один опасный момент, когда после розыгрыша "стандарта" вратарь "Базеля" вышел из ворот и головой бил Фернандес. Игра шла до первого мяча, после гола забившая мяч команда перешла на свою излюбленную тактику, четко защищаясь и проводя быстрый переход от обороны в атаку", - цитирует Рахимова "Р-Спорт".
Теги: Рахимов ЦСКА Базель
Сегодня, 04:53
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