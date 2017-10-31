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Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отметил, что не стоит цепляться к словам капитана красно-белых Дениса Глушакова про главного тренера Массимо Карреру?.

- Глушаков не считает Карреру - топ-тренером. Не раскачает ли это высказывание красно-белую лодку?

- Мне кажется, журналисты просто неправильно интерпретировали его фразу.

- Нет, это его прямая цитата.

- Денис имеет право на свой взгляд и на свое мнение. Думаю, Массимо параллельно на слова Глушакова, он продолжит делать свое дело. И мне кажется, что эти слова никак не скажутся на команде. Хотя если рассуждать по большому счету, то Массимо всего второй год работает в качестве главного тренера, и пока он не добился со "Спартаком" никаких результатов на европейском уровне. Давно известно, что топ-уровень тренера определяется результатами команды в еврокубках. И если "Спартак" выйдет в плей-офф, то Массимо, безусловно, заявит о себе, как о тренере высочайшего класса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Глушаков Спартак
Сегодня, 21:19
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№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:49) #
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Цитата: grisha
Всяким там Реалам с Барсами - это они жоп, и наркомда - топ


Вот это по-бомжацки. Вот вам Реал - пободайтесь с ним, а мы пока пузырьки из-под боярышника соберём. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
не "топам" то не понять

Всяким там Реалам с Барсами - это они жоп, и наркомда - топ )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Витя недоношенный, а ваш дратоньян и иакие как ты семимесячные, как считаешь, какие вы?
Регистрация: 5.10.2011
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:39) #
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  •  (8)

Цитата: Blessing
Всё как и положено в куёвом колхозе, разговоры про "топ" у них на первом плане в повестке дня.


Ну, не "топам" то не понять. Для них главное - бакланов по крышам гонять.
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
– Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер. Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона, – сказал капитан.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:35) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё как и положено в куёвом колхозе, разговоры про "топ" у них на первом плане в повестке дня.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Космос Россия (Сегодня, 21:33) #
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- Мне кажется, журналисты просто неправильно интерпретировали его фразу.

- Нет, это его прямая цитата.
А что,если журналист задал вопрос-является ли Каррера топ тренером? На что Глушаков,естественно,ответил , нет! А потом ,вырванную из контекста фразу, преподносят в негативном варианте!
Регистрация: 13.07.2015
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • -5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая командочка такие вот и дебилы бол-ки! Про всяких Глушаковых вообще молчу. Он просто тупая пи.з.да!
Регистрация: 5.04.2017
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