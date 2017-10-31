Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отметил, что не стоит цепляться к словам капитана красно-белых Дениса Глушакова про главного тренера Массимо Карреру?.- Мне кажется, журналисты просто неправильно интерпретировали его фразу.- Денис имеет право на свой взгляд и на свое мнение. Думаю, Массимо параллельно на слова Глушакова, он продолжит делать свое дело. И мне кажется, что эти слова никак не скажутся на команде. Хотя если рассуждать по большому счету, то Массимо всего второй год работает в качестве главного тренера, и пока он не добился со "Спартаком" никаких результатов на европейском уровне. Давно известно, что топ-уровень тренера определяется результатами команды в еврокубках. И если "Спартак" выйдет в плей-офф, то Массимо, безусловно, заявит о себе, как о тренере высочайшего класса.