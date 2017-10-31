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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отметил, что не стоит цепляться к словам капитана красно-белых Дениса Глушакова про главного тренера Массимо Карреру?.
- Глушаков не считает Карреру - топ-тренером. Не раскачает ли это высказывание красно-белую лодку?
- Мне кажется, журналисты просто неправильно интерпретировали его фразу.
- Нет, это его прямая цитата.
- Денис имеет право на свой взгляд и на свое мнение. Думаю, Массимо параллельно на слова Глушакова, он продолжит делать свое дело. И мне кажется, что эти слова никак не скажутся на команде. Хотя если рассуждать по большому счету, то Массимо всего второй год работает в качестве главного тренера, и пока он не добился со "Спартаком" никаких результатов на европейском уровне. Давно известно, что топ-уровень тренера определяется результатами команды в еврокубках. И если "Спартак" выйдет в плей-офф, то Массимо, безусловно, заявит о себе, как о тренере высочайшего класса.
"Спорт-Экспресс"
- Глушаков не считает Карреру - топ-тренером. Не раскачает ли это высказывание красно-белую лодку?
- Мне кажется, журналисты просто неправильно интерпретировали его фразу.
- Нет, это его прямая цитата.
- Денис имеет право на свой взгляд и на свое мнение. Думаю, Массимо параллельно на слова Глушакова, он продолжит делать свое дело. И мне кажется, что эти слова никак не скажутся на команде. Хотя если рассуждать по большому счету, то Массимо всего второй год работает в качестве главного тренера, и пока он не добился со "Спартаком" никаких результатов на европейском уровне. Давно известно, что топ-уровень тренера определяется результатами команды в еврокубках. И если "Спартак" выйдет в плей-офф, то Массимо, безусловно, заявит о себе, как о тренере высочайшего класса.
"Спорт-Экспресс"
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