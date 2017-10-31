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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье"
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".
– Какой у вас прогноз на завтрашний матч с "Севильей"?
– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.
– То есть, на ваш взгляд, победа в Кубке России и выход в плей-офф Лиги чемпионов будет отличным результатом для "Спартака"?
– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.
"Спорт-Экспресс"
– Какой у вас прогноз на завтрашний матч с "Севильей"?
– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.
– То есть, на ваш взгляд, победа в Кубке России и выход в плей-офф Лиги чемпионов будет отличным результатом для "Спартака"?
– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.
"Спорт-Экспресс"
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