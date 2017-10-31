Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.