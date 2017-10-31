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Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".

– Какой у вас прогноз на завтрашний матч с "Севильей"?

– "Спартак" завтра проиграет. Один команда забьет, но уступит, думаю, со счетом 1:3. Я и до этого говорил и сейчас так считаю, что в матче с "Ливерпулем" в Англии будет легче, чем в игре с "Севильей". И я надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор", добьется положительного результата в Ливерпуле и выйдет в плей-офф.

– То есть, на ваш взгляд, победа в Кубке России и выход в плей-офф Лиги чемпионов будет отличным результатом для "Спартака"?

– Да. И я считаю, что мы еще можем занять второе место в чемпионате России. В крайнем случае – третье, потому что команда должна играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 21:51
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11
(2)
№11 Написал: grisha (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
На международной арене надо всё-таки болей за российские клубы!

Вот и болей - зав Терек ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:48) #
  • +1
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online

Цитата: Сибирячок
Кафель, ты за сегодня всех своим тупизмом. Иди болей за коней, тупень.

А как вы злорадствовали над "как дела на баклан-арене"...
А сейчас чот напряглись


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№9 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
а не пошол бы ты .. ... со своими гнилыми прогнозами. На международной арене надо всё-таки болей за российские клубы!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№8 Написал: trent (Сегодня, 22:23) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
во тут помойных то - не продохнуть, убогие...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:16) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Такое ощущение будто Кафель впервые за много лет протрезвел
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Кафель, ты за сегодня всех своим тупизмом. Иди болей за коней, тупень.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:59) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как карают за вероотступничество??? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:58) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: ММВ
Жень, играй в теннис! У тебя это лучше получается!

Такая же обосряка, как спартак - пусть он играет в футбол, а спартак в теннис -результат будет одинаковым без взяток ))))))))))))))))))

Куда ты лезешь, клоун


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 21:58) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: ММВ
Жень, играй в теннис! У тебя это лучше получается!

Такая же обосряка, как спартак - пусть он играет в футбол, а спартак в теннис -результат будет одинаковым без взяток ))))))))))))))))))

у бакланов обострение?..в ЛЧ не играете?..НЕ МОЖЕТЕ..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:55) #
  • -15
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Жень, играй в теннис! У тебя это лучше получается!

Такая же обосряка, как спартак - пусть он играет в футбол, а спартак в теннис -результат будет одинаковым без взяток ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Жень, играй в теннис! У тебя это лучше получается!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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