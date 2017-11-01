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Понтус Вернблум: "Локомотив" не сильно изменился по сравнению с прошлым годом

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум надеется, что армейцам удастся победить "Локомотив" в матче 16-го тура чемпионата России.

- Ожидали от железнодорожников таких результатов в этом сезоне?

- Мне кажется, они не сильно изменились по сравнению с прошлым годом. Да, у них крепкая добротная команда. Но дерби есть дерби. Все сводится к тому, как ты справишься со своими эмоциями. Обычно в таких встречах шансы на победу 50 на 50. И не важно, на каких местах в таблице находятся клубы.

- В первом круге армейцы уступили - 1:3. Пришла пора реванша?

- В дерби всегда хочется побеждать. Это самые замечательные матчи в сезоне. Так что с нетерпением жду воскресенья.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вернблум ЦСКА Локомотив
Сегодня, 20:37
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4
(0)
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Цитата: tiki
у Локо есть огромные плюсы :нереально круто стал Ману играть и подтянулся второй Миранчук

Фарфана забыл, тоже неслабое усиление, несмотря на возраст и техника и скорость на высоте.

я хотел его приписать, но пока "выстрелил" всего раз (если уж объективно)...потому тут пока еще посмотреть надо)но с Зенитом своё сделал выше всяких похвал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
у Локо есть огромные плюсы :нереально круто стал Ману играть и подтянулся второй Миранчук

Фарфана забыл, тоже неслабое усиление, несмотря на возраст и техника и скорость на высоте.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:48) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Локомотив сейчас лидер ЧР... И победитель первого круга. А в прошлом году он не был ни лидером ЧР, ни победителем первого круга.
Думаю, это существенное изменение.

я думаю вопрос не в позиции, а в сути игры или схеме
костяк прежний же.
но у Локо есть огромные плюсы :нереально круто стал Ману играть и подтянулся второй Миранчук


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Локомотив сейчас лидер ЧР... И победитель первого круга. А в прошлом году он не был ни лидером ЧР, ни победителем первого круга.
Думаю, это существенное изменение.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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