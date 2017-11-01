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Руслан Нигматуллин: Каррера, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером

Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".

"Если послушать игроков "Севильи", то они не сомневаются в своей победе. Речь идёт не о победе, а о том, с каким крупным счётом они сегодня победят. Это раздражает. Я жду, что "Спартак" сегодня не проиграет – это будет успешным результатом. Поражения с минимальным счётом не хотелось бы. Никто не должен никого бояться. Серьёзные команды должны друг друга уважать. Будет важно выдержать стартовый натиск испанской команды. Только с такой игрой и настроем, которые были в домашнем матче, можно сегодня на что-то рассчитывать.

Что касается высказывания Дениса Глушакова по поводу оценки уровня Массимо Карреры, то я вижу в этом заявлении долю иронии. У Глушакова и Карреры прекрасные отношения, я бы не стал серьёзно воспринимать эти слова. Каррера — современный тренер, который имеет хороший контакт с игроками. Если говорить об уровне главного тренера "Спартака", то человек, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Спартак Севилья
Сегодня, 21:20
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нигматулин как слыл недалёким, так им и остался, может даже с возрастом глупеет.
По его логике, все, кто выиграл РФПЛ, топы, даже Романцев с Жорой Ярцевым.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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