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Ивелин Попов: "Севилья" входит в тройку лучших испанских команд

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после поражения от "Севильи" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов заявил, что с оптимизмом смотрит на предстоящие встречи в этом турнире.

– Конечно, мы разочарованы, потому что были лидерами группы. Думаю, что в первом тайме мы отдали инициативу "Севилье", – отметил Попов в эфире телеканала "Матч ТВ". – Это хорошая испанская команда, которая входит в тройку лучших. И первые 15-20 минут мы вступали в игру. После перерыва мы уже выглядели достойно. Во втором тайме мы уже показали свою игру, передачи были хорошие, моменты. Вы видели, как в конце они тянули время, потому что их устраивал счет 2:1.

– Оказывали ли на вас давление трибуны? 45 тысяч местных болельщиков…

– Была очень хорошая атмосфера. Но для "Спартака" большой минус, что наших болельщиков не было на стадионе.

– Чего вы ждете от следующих матчей в Лиге чемпионов.

– Я всегда смотрю с оптимизмом. Мы хорошо сыграли против «Ливерпуля», провели хорошие матчи с «Севильей». Думаю, в двух играх можно взять максимальное количество очков.
Теги: Попов Спартак Севилья
Сегодня, 02:48
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