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Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Коновалов, который на сегодняшний день работает тренером "Спартака-2", прокомментировал матч красно-белых против "Севильи" на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Считаю, что в этой встречи москвичам не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее — в первом поединке ведь это и показали. Очень робкое начало было в исполнении команды Массимо Карреры, из-за чего, возможно, движение футболистов оставляло желать лучшего.

Нужно было более активно и резко атаковать соперника на его половине поля, да и в целом перевести игру ближе к чужим воротам. Мне кажется, и сил, и возможностей для этого россиянам хватало. В принципе такая "Севилья" была спартаковцам по силам", - цитирует Коновалова "Газета.ру".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 22:11
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