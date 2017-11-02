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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Коновалов, который на сегодняшний день работает тренером "Спартака-2", прокомментировал матч красно-белых против "Севильи" на групповом этапе Лиги чемпионов.
"Считаю, что в этой встречи москвичам не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее — в первом поединке ведь это и показали. Очень робкое начало было в исполнении команды Массимо Карреры, из-за чего, возможно, движение футболистов оставляло желать лучшего.
Нужно было более активно и резко атаковать соперника на его половине поля, да и в целом перевести игру ближе к чужим воротам. Мне кажется, и сил, и возможностей для этого россиянам хватало. В принципе такая "Севилья" была спартаковцам по силам", - цитирует Коновалова "Газета.ру".
"Считаю, что в этой встречи москвичам не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее — в первом поединке ведь это и показали. Очень робкое начало было в исполнении команды Массимо Карреры, из-за чего, возможно, движение футболистов оставляло желать лучшего.
Нужно было более активно и резко атаковать соперника на его половине поля, да и в целом перевести игру ближе к чужим воротам. Мне кажется, и сил, и возможностей для этого россиянам хватало. В принципе такая "Севилья" была спартаковцам по силам", - цитирует Коновалова "Газета.ру".
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